Bolsa Idiomas: entrega de documentação começa nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (30), o recebimento da documentação dos 5.972 contemplados na Primeira Chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus. Os candidatos terão até sexta-feira (1), para comparecer à Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na Zona Centro-Sul da capital.

Nos dias da entrega de documentos, a Escola funcionará das 8h às 18h. A Espi fica na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus. A lista com os contemplados foi divulgada na última quinta-feira (24), e os candidatos podem consultar sua situação no Portal da Espi.

Além dos documentos pessoais – CPF, RG ou outro documento oficial com fotografia –, o estudante deverá apresentar, obrigatoriamente, comprovantes de renda, escolaridade, residência e demais dados previstos no edital.

Ao entregar a documentação, o candidato garante a bolsa e recebe uma autorização para se matricular na instituição escolhida. Participaram deste processo seletivo as escolas de idiomas Argus, Aslan, Dom Bosco, Fucapi, Icbeu, Inglês e Companhia, Quality, Multcursos, My Way Idiomas e Yes! Idiomas.

Link do edital para ver documentação completa:

http://portalespi.manaus.am.gov.br/bolsaidiomas/wp-content/uploads/sites/12/2017/08/EDITAL-2017.2.pdf

Lista de selecionados:

http://portalespi.manaus.am.gov.br/bolsaidiomas/wp-content/uploads/sites/12/2017/08/1%C2%AA-CHAMADA-PBI-2017.2-CLASSIFICADOS-IMPRENSA.pdf

