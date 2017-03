Bolsa Idiomas 2017 anuncia resultado da primeira chamada na próxima semana

A Prefeitura de Manaus vai anunciar, na próxima terça-feira, 7/3, o resultado da primeira chamada do edital 2017 do Programa Bolsa Idiomas (PBI). A solenidade acontece às 15h, no auditório Paulo Quintanilha, da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

A lista dos estudantes habilitados na primeira chamada será gerada automaticamente, por meio de sistema desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Espi, a partir do cruzamento e análise dos dados dos mais de 11 mil inscritos no programa.

O anúncio será feito pela secretária de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Luiza Bessa Rebelo, e diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

Os candidatos poderão conferir sua situação no certame no próprio Portal do Candidato da Espi, bastando acessar com o mesmo usuário e senha usados durante o processo de inscrição no edital.

A próxima etapa do cronograma é a fase de recursos, em que candidatos não aprovados podem questionar, munidos de documentos, sua desclassificação. A fase de recursos acontece nos dias 8 e 9, quinta e sexta-feira, respectivamente.

No total, o edital deste ano do PBI ofertou 15.773 vagas para cursos de inglês e espanhol nas escolas de idiomas da capital. O número é 53% maior do que o certame aberto no início do ano passado.

Participam do PBI 2017 Yes Idiomas, Aslan, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), My Way Idiomas, Inglês e Companhia, Quality, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Nilton Lins, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) e Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB).

Com informações da assessoria