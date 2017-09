Bolsa Educações abre 3 mil vagas para projeto ‘Profissionais do Futuro’

Os interessados devem realizar inscrição por meio do portal www.educacoes.com.br – Divulgação

Com o foco nas áreas de educação profissional e idiomas, o Programa Bolsa Educações- PBE, que atua em parceria com instituições privadas do Amazonas, informa que abriu 3.100 vagas para o projeto Profissionais do Futuro.

O projeto visa incentivar a formação profissional dos estudantes que vislumbram entrar no mercado de trabalho.

“Sabemos o quanto é urgente a formação de profissionais para atender áreas específicas das indústrias e, muitas das vezes, faltam candidatos preparados. Por isso, esse projeto visa atender às áreas profissionalizantes com o reforço dos cursos de idiomas”, disse o presidente do Educações, Rony Siqueira.

Os interessados devem realizar inscrição por meio do portal www.educacoes.com.br até o dia 30 de setembro. Atualmente, o programa tem a parceria de 30 instituições do ensino privado.

Rony Siqueira explica que podem participar da seleção, estudantes iniciantes (não matriculados na instituição para a qual desejam a vaga), candidatos com matrícula trancada, inativa ou transferidos de instituições não credenciadas ao programa. Também podem concorrer portadores de diploma.

Além do portal, as inscrições podem ser feitas diretamente na sede do programa, situada à Rua Ramos Ferreira, 664 A – Centro (ao lado da Praça da Saudade), com atendimento de segunda à sexta, de 08h às 18h e aos sábados, de 08h às 12h. Mais informações podem ser obtidas através dos números 33471865, 992929700 (WhatsApp) e 982062554.

Documentos

Os candidatos deverão apresentar documento original e duas cópias do RG, CPF, certificado de conclusão da graduação (ou declaração), histórico escolar, duas fotos 3X4, certificado de reservista (para homens), currículo e comprovante de residência atualizados). Todos os candidatos serão orientados sobre os procedimentos de matrícula junto às instituições de ensino.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Morto encontrado no Cofasa estava com faca na mão, diz polícia

Pontos de ônibus e áreas comerciais de Manaus recebem reforço policial

Estudantes do AM disputam Jogo Escolares da Juventude em Curitiba