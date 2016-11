Bolsa cai e dólar sobe no Brasil após eleição de Trump

O dólar sobe e a bolsa de valores no Brasil cai na manhã desta quarta-feira (9), após o anúncio da vitória do empresário Donald Trump na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Trump venceu a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton.

Às 9h50 de hoje (9), o dólar estava cotado a R$ 3,2450. Às 10h, o dólar era vendido a R$ 3,2380. O Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) caia 3,24% por volta das 10h20, com 62.079,76 pontos.

Os mercados financeiros no mundo desabaram com a notícia da vitória de Donald Trump. O índice Nikkei do Japão caiu mais de 800 pontos, ou seja quase 5%.

As aplicações financeiras estão se transferindo para o ouro. O peso mexicano está em queda livre.

Agência Brasil