Bolos e tortas deixam a renda mais ‘doce’

Fabricar bolos, tortas e demais alimentos semelhantes virou uma forma de garantir um lucro “mais doce” no fim do mês para algumas profissionais. Para quem ainda está “engatinhando” no ramo, a renda pode ter um incremento de até 10% na renda final.

Para a arquiteta Cláudia Vieira, por exemplo, a fabricação de doces acabou unindo o útil ao agradável. “Trabalho com arquitetura e sempre foi por conta própria. Como quem atua nessa área lida diretamente com a arte, trabalhar com a gastronomia e fabricar os doces se tornou uma forma de continuar lidando com arte ao preparar doces mais sofisticados, pois sempre há clientes que pedem itens com mais detalhes”, comenta Cláudia.

Segundo a arquiteta, os preços de seus produtos costumam variar a partir de R$ 20 para os bolos caseiros mais simples, já os mais incrementados têm valores acima de R$ 50, dependendo do pedido do consumidor. O cento de docinhos tradicionais está com preço R$ 40 e o especial é vendido por R$ 50.

Mesmo trabalhando com arquitetura, Cláudia entrou no ramos da gastronomia para ter uma renda extra. “Era a minha segunda opção. Sempre trabalhei por conta própria e vi na gastronomia uma forma de incrementar a minha renda. Tenho um bom retorno financeiro e já investi em uma graduação na área”, salienta a profissional.

Outros itens

Cláudia informou ainda que não trabalha apenas com a fabricação de doces. “Aceito encomendas de salgados e também de pratos quentes para grandes eventos na cidade. Embora as demandas por confeitaria ainda sejam bem maiores que os demais pedidos”, ressalta.

A arquiteta contou também que pretende ter um espaço ainda mais amplo para trabalhar com mais conforto com a produção dos doces. “É uma área que a procura sempre está em alta, então os investimentos não podem parar”, destaca Cláudia.

Alyne Araújo

EM TEMPO