Bolívia apreende uma tonelada de cocaína perto da fronteira com o Brasil

A polícia da Bolívia apreendeu uma tonelada de cocaína na região amazônica do departamento de Beni, perto da fronteira com Rondônia, uma quantidade de droga avaliada em US$ 10 milhões.

A apreensão foi informada pelo ministro do governo da Bolívia, Carlos Romero, que explicou que mais da metade da cocaína apreendida é pura.

Além disso, os policiais apreenderam um pequeno avião e armas no lugar onde as drogas foram encontradas, mas ninguém foi preso. A apreensão ocorreu no município de Baures, que fica a 530 quilômetros ao sul de Porto Velho, capital de Rondônia, no Brasil. As informações são da agência de notícias EFE.

Com a operação de hoje (20), a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico da Bolívia já apreendeu neste ano 8,4 toneladas de cocaína e quase 204 toneladas de maconha.

Com informações da Agência EFE

Agência Brasil