Bolinho de Queijo e Goiabada

Ingredientes

Massa

– 4 ovos

– 3 xícaras (chá) de açúcar

– 3 colher (sopa) de margarina

– 3 xícaras (chá) de farinha de trigo c/ fermento

– 3 colheres (sopa) queijo ralado

– 200 ml de iogurte natural

Recheio 1

– 01 lata de leite condensado

– 01 lata de creme de leite

– 01 kg de queijo ricota fresco

– 300 g de cream cheese

Recheio 1

– 01 lata de goiabada em cubos

– ½ xícara de água

– Morangos picados para decorar

Modo de Preparo

Massa: Bata bem os ovos, com o açúcar e a Manteiga. Acrescente a farinha de trigo, o queijo ralado e o iogurte. Misture tudo vigorosamente. Coloque a massa do bolo dividida em forminhas de tortinhas individuais untadas e polvilhadas e leve ao forno médio por 20 a 25min

Recheio 1: bata todos os ingredientes no liquidificador até que forme um creme liso e uniforme. Coloque num saco de confeiteiro com bico pitanga.

Recheio 2: Misture a goiabada com a água e leve ao fog para derreter e formar um creme. Mexa sem parar para não grudar. Reserve para esfriar.

Montagem: Use uma fita de acetato no diâmetro dos Bolinhos para facilitar a montagem. Corte cada bolinho em 3 fatias. Coloque uma parte do bolo, a parte do fundo, no molde de acetato e faça um anel nas bordas com o creme de queijo usando o saco de confeiteiro. No espaço do centro coloque o creme de goiabada. Cubra com outro bolo e repita o recheio. Por ultimo coloque o terceiro bolo e preencha todo ele com o creme de queijo usando o bico de confeiteiro. Espalhe os morangos. Leve a geladeira para gelar antes de servir.