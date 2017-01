Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco a partir de março

A partir de março, o cliente que atrasar uma conta poderá pagar o boleto vencido em qualquer banco, e não só naquele que emitiu a cobrança.

A novidade faz parte de um sistema de registro de boletos, que está em fase de implementação pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), chamado de Nova Plataforma de Cobrança. O calendário de implementação dessa ferramenta se estende até dezembro, conforme o valor do título.

Os boletos serão registrados na plataforma na hora da emissão. Ao pagar o débito, o banco consultará essa base para conferir se as informações estão corretas.

Se os dados do boleto que estiver sendo pago coincidirem com os do sistema, a operação é validada. Se houver divergência de informações, o pagamento não será autorizado e o consumidor poderá realizar o pagamento exclusivamente no banco que emitiu a cobrança, explica a Febraban em nota.

O comprovante de pagamento também será mais completo, com informações de juros, multa ou descontos aplicados sobre o valor da cobrança.

Não entram na plataforma contas de consumo (como luz e água) e nem tributos (IPTU e IPVA).

Calendário

A simplificação no pagamento de boletos terá implementação gradual até dezembro, conforme o valor da cobrança. Veja abaixo.

Valor igual ou superior a R$ 50.000,00 – Implementação a partir de 13 de março

Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000,00 – A partir de 8 de maio

Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000,00 – A partir de 10 de julho

Entre R$ 999,99 e R$ 500,00 – A partir de 18 de setembro

Entre R$ 499,99 e R$ 200,00 – A partir de 23 de outubro

Igual ou inferior a R$ 199,99 – A partir de 11 de dezembro

Folhapress