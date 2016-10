Boletim de ocorrência online ganha novo recurso no site da delegacia interativa

Uma nova opção no registro de ocorrências foi disponibilizada nesta terça-feira (4), no site da Delegacia Interativa (DI) da Polícia Civil. A informação é do delegado titular da DI, Henrique Brasil. De acordo com a autoridade policial, antes da atualização, as pessoas tinham que escolher a natureza do fato em opções pré-definidas e, a partir do novo recurso, qualquer ocorrência de natureza não criminal poderá ser registrada.

Segundo Henrique Brasil, em relação a registro de boletim de ocorrência, a DI já disponibilizava as opções ‘Extravio/Perda de objetos e documentos’, ‘Acidente de trânsito sem vítima lesionada’, ‘Furto’, ‘Roubo’, ‘Abandono de lar’ e ‘Perturbação da tranquilidade’. Agora, com o novo recurso, é possível registrar boletim de ocorrência com a alternativa ‘Outras opções’.

“Algumas ocorrências não podiam se registradas, tanto nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs), quanto na DI, por não terem natureza criminosa. Com esse novo recurso, instauramos uma nova natureza de ocorrência, chamada ‘Outras opções’, possibilitando, assim, o registro de todas as ocorrências possíveis da população, junto à Polícia Civil. Sem contar que é uma facilidade maior para o cidadão registrar diretamente de casa, pela Internet”, declarou Brasil.

Conforme informações do titular da DI, a atualização será permanente e também é uma ajuda ecológica, já que o boletim de ocorrência é produzido digitalmente, demandando bem menos material e utilizando melhor o tempo de serviço. “As pessoas devem ter esse acesso mais prático e rápido aos registros de quaisquer ocorrências, para que seus direitos sejam resguardados, declarando informações para a instituição policial”, exemplificou o delegado.

Para registrar online qualquer ocorrência para a Polícia Civil basta acessar o site da Delegacia Interativa: www.delegaciainterativa.am.gov.br.

Com informações da assessoria