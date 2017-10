Boi Manaus vai alterar trânsito e rota dos ônibus na Ponta Negra

Uma mega estrutura está sendo montada para o evento-Divulgação

Para garantir o acesso seguro de condutores e pedestres ao Boi Manaus 2017, que comemora os 348 anos da capital amazonense, no Complexo Turístico Ponta Negra, o trânsito será alterado nos dias 23 e 24 de outubro, segunda e terça-feira, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste.

Cinquenta agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vão monitorar a área da Ponta Negra e vias de acesso. Nos dois dias de festa, serão realizadas as seguintes ações:

A partir das 6h30 da manhã:

– Interdição da Avenida Cel. Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir da rotatória do Tropical Hotel até a Avenida do Turismo;

– Os veículos no sentido Ponta Negra/Centro ingressarão na Rotatória do Chafariz (Tropical Hotel), acessando à direita no contrafluxo;

– O fluxo de veículos no sentido Centro/Ponta Negra será desviado para a Avenida Alaska;

A partir das 12h:

– Proibição de estacionamento nos dois lados da Av. do Turismo, no trecho entre a Av. Cel. Teixeira e a ponte;

A partir das 17h/Circulação:

– A Alameda Alaska terá sentido único de circulação – Centro/Ponta Negra, retornando na Alameda Líbia até a Av. Cel. Teixeira;

– Acesso à Ponta Negra poderá ser interrompido, conforme a necessidade, diante do fluxo no local. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Cel. Teixeira – sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados à direita na Rotatória, em direção a avenida do Turismo. Somente terão acesso os moradores e hóspedes do Tropical Hotel.

Estacionamento

A oferta de estacionamento para veículos será feita no prolongamento da Avenida do Turismo, nos seguintes trechos: sentido bairro-Centro, após a ponte; e Centro-bairro, antes da ponte.

Além disso, será ofertado estacionamento na Alameda Thales Loureiro (Condomínio Alphaville), para aproximadamente 980 veículos. Não haverá permissão para estacionamento na Avenida Cel. Teixeira e na Alameda Alaska.

O estacionamento de veículos também estará proibido nos trechos da Av. Cel. Teixeira – nos dois sentidos, entre a Av. do Turismo e a Avenida Líbia; Av. Cel. Teixeira, em frente e oposto às barracas de coco para estacionamento dos coletivos; Alameda Alaska – toda a extensão do lado direito; e Alameda Líbia – lado direito e esquerdo – trecho entre a Alameda Alaska e Av. Cel. Teixeira.

Transporte coletivo

A partir das 17h, os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na avenida Cel. Teixeira serão desviados para a avenida do Turismo e os que circulam na Av. do Turismo serão desviados para a avenida Cel. Teixeira – sentido Ponta Negra/Centro.

Segurança

Quem for ao Boi Manaus 2017 também deverá ficar atento às normas de segurança que serão adotadas durante os dois dias do evento, 23 e 24 de outubro. A permanência de crianças, assim como a proibição da entrada de objetos no perímetro da festa, seguirão a regulamentação da Portaria Conjunta Nº 011/2014.

Pela portaria, é proibido acessar o local portando armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas, guarda-chuvas com haste metálica, tubos de bandeiras em material contundente, substâncias explosivas, tubos em aerossol, garrafas, copos ou qualquer outro material de vidro, seringas ou qualquer outro tipo de material que venha a ameaçar a segurança do público presente.

Além disso, crianças menores de 12 anos só serão permitidas no evento acompanhadas dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos.

Programação

O tradicional evento que comemora o aniversário da cidade de Manaus é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A festa começa no dia 23/10, às 17h30, com shows seguindo madrugada adentro, até às 4h30, e fogos de artifício em comemoração ao aniversário da cidade. Já na terça-feira, 24, os shows iniciam às 15h30 e seguem até às 22h50.

A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, no link vivamanaus.com/boimanaus2017.

