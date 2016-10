Boi Manaus abre comemorações dos 347 anos de Manaus; ‘esquenta’ é nesta sexta

Independentemente da cor preferida, os tambores da Marujada de Guerra e da Batucada irão ecoar em todas as zonas da cidade. O tradicional ‘Boi Manaus’ está chegando para comemorar os 347 anos da capital amazonense. Com 30 atrações, o evento terá sua abertura às 16h de sexta-feira (15), com o esquenta no anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste. A festa oficial está agendada para os dias 21 e 22, no mesmo local e na avenida Itaúba, na Zona Leste. A programação de aniversário inclui ainda 3ª Edição do Passo a Paço.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, a expectativa é que esta edição repita o sucesso de 2015, quando, em dois dias de festa, mais de 150 mil pessoas participaram do Boi Manaus nos dois circuitos.

“Em 2015 conseguimos dar ao público uma festa organizada, tranquila, onde quem foi para a Ponta Negra ou para a Itaúba pode se divertir em segurança. Fizemos um resgate da cultura do boi-bumbá e acertamos em levar o evento para a Ponta Negra, um dos nossos principais cartões postais. Nesta edição, esperamos consolidar ainda mais nossa festa”, afirmou.

No dia 21, o Boi Manaus 2016, começará as 18h na avenida Itaúba e a programação seguirá até às 2h55. Subirão ao trio os cantores Leonardo Castelo Branco, Renato Freitas, Márcia Siqueira, Prince do Boi, P.A. Chaves, Klinger Araújo, Tony Medeiros, Edilson Santana, Carlos Batata e Junior Paulain.

Já no dia 22, no Circuito Ponta Negra, a festa iniciará às 19h com o Carrapicho, Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Arlindo Junior e a Marujada do Boi Caprichoso, Israel Paulain e a Batucada do Boi Garantido, David Assayag e Sebastião Junior se apresentando no trio. E para encerrar a noite, a exemplo de 2015, se apresentam no palco do Anfiteatro da Ponta Negra os bois de Manaus Corre Campo, Brilhante e Garanhão.

Esquenta

O público vai antecipar as comemorações no ‘Esquenta do Boi Manaus 2016’ no anfiteatro na Ponta Negra, no sábado (15) e domingo (16). Nos dois dias, a programação iniciará às 16h e seguirá até às 21h50, levando ao palco os cantores Helen Veras, Hamiraldo da Mata, Fabiano Neves, Kamayurá, Ricardo Lira, Israel Paulain, Arlindo Junior, Mara Lima, César Pinheiro, Fabio Casagrande, Kuarup, Robson Junior, Sebastião Junior e David Assayag. Todas as atrações serão gratuitas.

Passo a Paço

Integrando a programação de comemoração dos 347 anos de Manaus, ocorrerá também nos dias 23 e 24 de outubro, a 3ª Edição do Projeto de Ocupação Cultural Passo a Paço, na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus, no entorno do Paço da Liberdade.

De acordo com o Bernardo Monteiro de Paula esta edição será especial, pois o público poderá comemorar o aniversário da cidade participando de um projeto que tem como principal objetivo revitalizar o Centro Histórico de Manaus. “Desde sua primeira edição, o Passo a Paço se mostrou um sucesso, integrando artes e gastronomia numa proposta inédita na cidade e em uma área histórica que até pouco tempo estava esquecida”, disse.

Nos dois dias de evento haverá apresentação de shows musicais, peças teatrais, shows de dança, exposições no Paço da Liberdade, além da feira gastronômica que contará com a presença de mais de 30 chefs de restaurantes, food trucks e food bike.

Com informações de assessoria