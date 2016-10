Boi Caprichoso festeja 103 anos e faz homenagem a Parintins

O boi Caprichoso completa 103 anos no dia 20 de outubro, mas quem ganha o presente é o torcedor azulado e o povo da ilha tupinambarana, com uma grande festa no curral Zeca Xibelão, neste sábado (15). A data também é o aniversário de 164 anos de fundação de Parintins, homenageado pelo bumbá no festival folclórico de 2016.

‘Capital Cabocla’, assim é a definição de Parintins para o Boi-Bumbá Caprichoso. Neste ano, o Caprichoso defendeu o tema ‘Viva Parintins’ e mostrou a formação cultural da terra do boi-bumbá, a fé, os povos, a ancestralidade, que se tornou identidade do Amazonas.

De acordo com o presidente azulado, Babá Tupinambá, o Caprichoso presta mais uma justa homenagem a Parintins, com uma grande festa em comemoração ao aniversário do boi na data especial para o município.

A história do Caprichoso se confunde com a história de Parintins, pois o bumbá da Francesa e do Palmares contribui para o desenvolvimento do município, com a participação de inúmeras famílias, ao passar pelos quatro cantos da cidade.

“Organizamos um espetáculo digno da nação azul e branca”, assegura o presidente.

Durante a festa, a diretoria anuncia novos itens individuais do boi, assim como os itens substitutos.

Com informações da assessoria