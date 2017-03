Boi Caprichoso anuncia Semana Azul com programação especial

Durante coletiva de imprensa realizada, nesta terça-feira (14), no Curral Zeca Xibelão, o presidente Babá Tupinambá anunciou a Semana Azul, programação de inaugurações e eventos que marca a festa de gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”.

A gravação será realizada no próximo dia 25. Já a Semana Azul inicia na próxima segunda-feira (20), com a inauguração e início da venda de ingressos para a festa de gravação.

Cronograma

Dia 20/03: Inauguração do Complexo de Arte “Odinéia Andrade” (Conselho de Arte), anexo no Galpão Central, às 17h.

Dia 21/03: Ensaio da Marujada de Guerra na Praça dos Bois

Dia 22/03: Ação Ambiental na Praça dos Bois em parceria com o IFAM e doações de lixeiras e mudas, às 16h.

Dia 23/03: Ensaio Técnico com o elenco do DVD, às 21h.

Dia 24/03: Inauguração do auditório “Norma Simões”, às 17h. Inauguração do Curral Zeca Xibelão e lançamento da nova coleção de camisas da Loja Vitrine Azul, às 21h.

Dia 25/03: Gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”, às 22h.

Babá Tupinambá reforçou ainda o engajamento de todos os segmentos envolvidos na produção do quinto DVD do Boi Caprichoso e a parceria de patrocinadores e sócios, para a realização de todas as obras no curral, escritório e galpão.

O coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome avaliou que todos os trabalhos foram feitos para a funcionalidade do Caprichoso o ano todo, visando melhor recebimento do público e comodidade dos colaboradores.

DVD

A frente da produção do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”, Jair Almeida e Zandonaide Bastos destacaram que aproximadamente 900 pessoas estão envolvidas diretamente na festa de gravação. O elenco conta ainda com a participação dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e todos os grupos de dança do Caprichoso.

O diretor de eventos, Helyandro Tavares, informou que a venda dos ingressos para a gravação inicia na segunda-feira (20), no Curral Zeca Xibelão. Os ingressos serão comercializados ao preço de R$ 10 pista e R$ 20 área Vip. Ele acrescentou que os sócios em dia com a mensalidade terão acesso gratuito a pista e ingresso de área Vip pela metade do preço.

Com informações da assessoria