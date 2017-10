Boi-bumbá, comédia e show kids animam o fim de semana da capital

Eventos para todas as idades – Divulgação

Ainda que tenha passado o Dia das Crianças, Manaus está com uma agenda cultural cheia de atrações para garotada, desde o espetáculo “Proparoxítona” do Whindersson Nunes, até atividades educativas em lugares públicos da cidade. E para quem já está esperando o aniversário de Manaus, o tradicional Shopping do Tururi também comanda o fim de semana da capital. Confira essas e outras atrações a seguir:

Shopping do Tururi (sábado e domingo)

Na abertura, que acontece neste sábado, todos os artistas se apresentarão em conjunto – Divulgação

A partir deste sábado (14), inicia na avenida do Samba, o tradicional “Shopping do Tururi”. O esquenta para o aniversário da cidade é promovido pela Associação dos Artistas do Boi-bumbá, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e vai funcionar todos os dias, até o domingo (22), a partir das 19h. A programação inclui o show de 29 atrações, entre elas o bumbá Garanhão, o levantador do Garantido, Sebastião Júnior, além de ícones da cultura local como Arlindo Jr. e Carlinhos do Boi.

Durante todos os dias, a programação vai começar às 19h e seguirá até às 22h50. Na abertura, que acontece neste sábado (14), todos os artistas se apresentarão em conjunto. No encerramento, domingo (22), um show coletivo também está programado para aquecer e agitar o público ao som do “dois pra lá e dois pra cá”. A programação completa pode ser acessada por meio do link: http://vivamanaus.com/boimanaus2017/.

*Programação de sábado (14) até o próximo domingo (22)

Dia 14

Todos os 29 artistas

Dia 15

Boi Bumbá Garanhão

Sebastião Junior

Arlindo Junior

Carlinhos do Boi

*A programação está sujeita a alteração

Kids – o show (sábado)

Marcela representou Manaus no reality de música – Ione Moreno

“Kids – o show”, espetáculo que reúne sete participantes da última temporada do “The Voice Kids Brasil”, será neste sábado (14), no Teatro Amazonas, em duas sessões – às 17h e às 20h. O espetáculo é promovido pela Two Talent e Apolo Produções. O espetáculo contará com a participação da cantora amazonense Marcella Bártholo, idealizadora do projeto, e mais Laura DÁvila, de Minas Gerais, Brunno Pastori, da Bahia, Melissa Noemy, de São Paulo, Flávia Scanuffo, do Paraná, Luiz Ricardo, do Rio de Janeiro, e Sofia Nunes, de Pernambuco.

Os ingressos para “Kids – o show” estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site www.bestseat.com.br. Plateia e frisa são R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. No 1º e 2º pavimentos é R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. No 3º pavimento os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 meia.

Whindersson Nunes (sábado)

Whindersson se apresenta neste sábado (14), em Manaus, no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (antiga Arena Amadeu Teixeira), com seu novo espetáculo “Proparoxítona”, que é uma expressão bastante usada por Whindersson para se referir a algo grandioso, algo muito bacana, se tornando praticamente uma identidade e marcou seus fãs que passaram a se expressar dessa forma quando assistem aos vídeos e ou as publicações do artista.

Os ingressos já estão no 2º lote e custam: R$ 70 (arquibancada inferior – meia entrada), R$ 60 (arquibancada superior central – meia entrada) e R$ 40 (arquibancada inferior lateral – meia entrada) e estão à venda nas lanchonetes Bob’s da Djalma Batista, Torquato Tapajós, Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumaúma Shopping e Via Norte e também podem ser adquiridos por meio do site www.whindersson.com.br.

“Palco ViaNorte” com Júlia Carvalho e Nelly Miranda (sábado)

As cantoras Júlia Carvalho e Nelly Miranda são as atrações deste final de semana da programação do projeto cultural “Palco ViaNorte” que é realizado, gratuitamente, aos sábados e domingos, a partir das 19h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte – na avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 3.760, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Clássicos da Animação Infantil pelo coral Cláudio Santoro (sábado, terça e quinta)

O Coral interpretará as canções em inglês e português dos mais famosos desenhos Disney – Reprodução

O espetáculo Clássicos da Animação Infantil, com canções de desenhos animados que foram grandes sucessos do público infantil será apresentado pelo Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, sob a regência do maestro Hugo Pinheiro, o espetáculo será apresentado em diferentes locais nos dias 14, 17 e 19 de outubro.

O Coral interpretará as canções em inglês e português, além das divertidas performances coreográficas que darão um toque especial ao concerto. Serão interpretadas canções como “Nesta noite o Amor chegou”, “O que​ eu quero mais é ser Rei” (O Rei Leão), “Um Mundo Ideal” (Aladdin) e “Aqui no Mar” (Pequena Sereia).

O show poderá ser apreciado no dia 14, às 19h, no Teatro da Instalação; no dia 17, às 19h no Cine Teatro Aldemar Bonates, do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro de Santo Antônio; e, para fechar a série de apresentações, no dia 19, o concerto acontece às 19h, no Cine Teatro do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na Cidade Nova.

Parque dos Bilhares (Sábado e domingo)

As crianças terão espaço garantido para brincadeiras e atividades educativas ainda no sábado (14) e no domingo (15), sempre das 17h às 20h, no Parque do Bilhares. Com gincanas, oficinas de pintura infantil, balé, partidas de basquete, jogos ambientais, jogos educativos de odontologia, cineminha, palhaçaria, caça ao tesouro, teatro, fanfarra e banda marcial, entre outras atividades a criançada não vai querer perder!

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

EM TEMPO

