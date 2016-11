Bob Dylan receberá Nobel de Literatura em Estocolmo em 2017

O músico norte-americano Bob Dylan deverá receber seu prêmio Nobel de Literatura na Suécia no ano que vem, informou a Academia Sueca nesta sexta-feira (18). A secretária permanente da entidade, Sara Danius, informou em entrevista à rádio pública de seu país que o artista fará um show em Estocolmo em 2017 e que essa será “uma ótima ocasião” para render-lhe a homenagem. As informações são da Agência Ansa.

Na quarta-feira (16), a Academia informou que Dylan não iria receber o prêmio durante a cerimônia oficial do dia 10 de dezembro por ter “compromissos” já assumidos para a data. Com isso, segundo as regras da premiação, ele tem seis meses para receber o prêmio publicamente.

Desde que foi anunciado como vencedor, no dia 13 de outubro, o músico não se mostrou muito à vontade com o Nobel. Ele não foi localizado pela Academia Sueca por telefone, para receber a comunicação formal, e só reconheceu a vitória em uma entrevista a um jornal no dia 28 daquele mês.

