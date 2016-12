‘Boat show 2017’ vai reunir mundo náutico no Brasil, em abril

O mundo náutico brasileiro já começa a se preparar para o próximo grande encontro do setor. O principal Salão Náutico da América Latina, o Rio Boat Show 2017, que teve a sua 20ª edição lançada no último dia 17 de novembro, acontecerá por sete dias na charmosa Marina da Glória com a encantadora vista da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 11 de abril.

De acordo com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, a expectativa é que o evento reúna mais de 43 mil visitantes, incluindo executivos, expositores, profissionais, atletas, celebridades, líderes e profissionais da indústria naval. A entidade informou que o Salão prevê o lançamento das principais novidades do setor náutico.

Para o Rio Boat Show 2017, conforme informações da Câmara Ítalo-Brasileira serão, aproximadamente, cem expositores, com o total de 67 barcos visíveis no mar e 120 barcos na terra firme, em uma área de 30 mil metros quadrados, numa excelente localização na Marina da Glória, excelente localização próximo ao aeroporto Santos Dumont. No local, será possível assistir à barcos, veleiros, botes, iates, motores e acessórios de todos os tipos.

Durante a apresentação do evento do Rio de Janeiro, o presidente do Grupo Náutica, Ernani Paciornik, organizador do evento, disse que entre as novidades estará a realização do Espaço dos Desejos, com artigos de luxo, que há anos faz parte das edições do São Paulo Boat Show. A pedido dos visitantes e dos expositores, o elegante desfile de barcos, que agitou o Rio Boat Show deste ano também foi confirmado para 2017.

Nos sete dias de evento estarão reunidos os principais fabricantes, distribuidores e revendedores do setor em um só lugar. Entre as marcas já confirmadas para o Rio Boat Show 2017, a Ventura Marine planeja lançar no Rio Boat Show 2017 uma lancha charmosa de 43 pés, com hard top elétrico.

O futuro maior modelo do estaleiro mineiro terá capacidade para 14 pessoas em passeios diurnos e cinco em pernoite. Além de um teto bem arrojado, o cockpit terá posto de comando duplo e boa área para circulação. Outros modelos da marca, famosa pelas lanchas de entrada, também estarão presentes no salão carioca.

Depois do São Paulo Boat Show 2016, o estaleiro gaúcho Cimitarra Yachts confirmou presença no Rio. Ele levará, entre outros barcos, o mais recente lançamento, a lancha Cimitarra 640 Fly. Inspirada na irmã maior (a 760 Fly, que também estará no salão), a Cimitarra 640 Fly oferece bastante espaço para circulação nos seus 180 metros quadrados de área útil e ambientes internos com altura nunca inferior a 2,10 metros.

Emerson Quaresma e assessorias

Jornal EM TEMPO