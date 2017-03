Boa Vista do Ramos vai sediar Jogos Estudantis do Amazonas

Pela primeira vez, o município de Boa Vista do Ramos (distante 259 quilômetros de Manaus) sediará o Pólo 3 dos Jogos Estudantis dos alunos da rede pública de ensino do Amazonas. Mais de 2 mil atletas participarão dos torneios, que acontecerá entre os dias 15 a 21 de maio.

Além dos alunos de Boa Vista do Ramos, estudantes de Parintins, Maués, Nhamundá e Barreirinha participarão da competição. “É a primeira vez que sediamos um torneio tão importante. Já estamos preparando uma infraestrutura adequada para receber todos esses alunos. Esse evento esportivo é muito importante tanto na vida escolar de cada um deles quanto na história de Boa Vista do Ramos”, afirmou o prefeito Eraldo CB.

Até agora, Boa Vista do Ramos era o único município do Baixo Amazonas que ainda não tinha sido sede dos jogos intermunicipais. A definição da sede do torneio foi feita durante uma reunião com o prefeito Eraldo CB e o secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas, Fabrício Lima, que aconteceu em Manaus na última quinta-feira (16).

As competições serão nas seguintes modalidades: atletismo, futsal, handebol, vôlei de quadra, volêi de areia, xadrez e tênis de mesa. Para oferecer um infraestrutura ainda melhor aos competidores, a Prefeitura de Boa Vista do Ramos já está construindo uma pista de atletismo próximo ao Centro de Eventos do município.

As competições também acontecerão na quadra de eventos Tia Iró; no ginásio da Pestalozzi; ginásio da Escola Estadual Maria Isabel e na quadra de areia da orla da cidade. “Durante todos os dias de competição, a cidade inteira será tomada por atividades esportivas. Além dos atletas e profissionais de educação, haverá muita gente participando das torcidas”, assegurou o prefeito.

Os alunos que não residem em Boa Vista do Ramos ficarão hospedados nas escolas da rede pública de ensino, que contarão com toda a estrutura de segurança para recebê-los.

