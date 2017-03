Boa Vista do Ramos recebe mutirão de limpeza e obras

O município de Boa Vista do Ramos (distante 259 quilômetros de Manaus), está passando por uma reestruturação física. Estão sendo realizadas operações de tapa buraco nas ruas de todas as zonas da cidade, limpeza e pintura da área portuária, pintura do meio fio das principais vias, poda das árvores, dentre outras ações.

“A cidade está sendo realmente transformada e estamos começando pela limpeza do município. A diferença já pode ser observada na orla da cidade, que é o nosso cartão de visitas. Essas mudanças influenciam diretamente na qualidade de vida de todos os moradores”, explicou o prefeito Eraldo CB (DEM).

Todas as ações estão sendo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura de Boa Vista do Ramos. Além das obras de reestruturação, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos organizou um verdadeiro mutirão de limpeza do município, com cuidado especial à orla. Essa área da cidade está passando por uma verdadeira lavagem.

“Só com esses jatos de água conseguimos tirar a quantidade de sujeita que estava acumulada após as constantes chuvas”. A expectativa é de que nos próximos dez dias o trabalho de lavagem da orla seja concluído.

Outro destaque é a pintura de locais de uso público, quadras, lanchonetes e até mesmo o Centro de Eventos. Além de retirar todo o entulho que estava espalhado pela cidade, está sendo realizada a renovação das áreas de uso comum da população. Atualmente, a operação tapa buracos está sendo realizada nas ruas Marechal Dutra, Graciliano Farias e Senador José Esteves.

