Boa Vista do Ramos conquista o ouro no vôlei de praia

O município de Boa Vista do Ramos foi bem representado no vôlei de praia dos jogos Escolares do Amazonas na manhã desta sexta-feira, com o time masculino da Escola Estadual Maria Isabel dos Santos. Eles mostram para quê vieram e deram um espetáculo nas quadras de areia do Clube Municipal, Zona Centro-Sul de Manaus, em competição acirrada que garantiu aos estudantes-atletas Arthur Ygor, 15, do 1º ano do Ensino Médio, e Lucas Santos, 16, do 2º ano do Ensino Médio, o passaporte para a etapa nacional, nos Jogos Escolares da Juventude (JEJs).

Com alunos bem treinados e experiências nos jogos escolares, a E.E. Maria Isabel não tremeu e seguiu em frente, indo para as finais com a Escola Maria Arruda, do município de Urucurituba. A Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus, ficou com o bronze.

Os Jogos Escolares do Amazonas são realizados pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

”Pra mim é uma grande honra ter representado nosso município pela primeira vez, nunca tinha vindo a Manaus para competir nos jogos escolares. Agradeço muito ao nosso treinador e minha família. Tenho como incentivo meus pais e meus avós, que acreditaram em mim e na dupla que formei com o Arthur. Nós caminhamos juntos com mesmo o objetivo: a de levar o ouro para nosso município, tenho certeza que eles terão muito orgulho da gente”, disse Lucas Santos.

O professor e técnico dos vencedores, Odenilson Rocha, fala que o objetivo dos jovens era sempre treinar, suar a camisa e levar a melhor nas competições. A busca pela vitória vem desde cedo, apaixonado pelo que faz, fala que nem sempre teve um lugar para treinar seus alunos, mas hoje, com nova estrutura, tornou-se muito mais fácil entrar em uma disputa de cabeça erguida.

“Lembro que muito tempo atrás eu treinava sem objetivo algum, jogava simplesmente pela paixão que tinha pelo vôlei. Para quem veio de fundo de quintal e chegar até aqui trazendo meus alunos para representar nosso município, para mim é uma honra, orgulho que me emociona demais, nunca tinha competido desta forma, e agora nós vamos voltar para casa com um troféu na mão e medalha no pescoço, estamos fazendo história, eu e meus meninos, eles são nota 10”, comemorou Odenilson.

Equipe feminina

As meninas do município de Silves também representaram seu município e voltaram para casa levando o bronze. Pela primeira vez que compete e segunda vez em Manaus, a aluna da Escola Estadual Humberto de Alencar, Letícia Grana, 15, estudante-atleta do 1º ano do Ensino Médio, lamentou não levar a medalha de ouro, mas só o fato de participar dos Jogos Escolares, tão esperado por todos, é uma honra.

“Temos pouca experiência, e por isso ficamos muito nervosas, mas chegar até aqui entre tantos alunos mais experientes que a gente, é uma honra. Estamos felizes, pois vamos levar para nosso município o primeiro troféu de jogos escolares, agradeço muito”. As medalhas de ouro e prata ficaram com o Recanto da Criança, numa disputa caseira.

