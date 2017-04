Boa Esperança confirma estreia do goleiro Bruno neste sábado

Recém-saído da prisão, o goleiro Bruno fará sua estreia pelo Boa Esporte neste sábado (8), contra o Uberaba. O jogo será válido pela primeira rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro, a segunda divisão da competição.

Bruno foi contratado pelo clube mineiro em 10 de março e foi inscrito no estadual no dia 24 do mesmo mês, quando seu nome apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Agora, segundo avaliação da comissão técnica, Bruno está em forma física satisfatória para entrar em campo. E será titular, se não houver nenhum “contratempo”, tal como definiu a assessoria de imprensa do Boa.

A partida será disputada em Varginha, na casa do clube de Bruno, no estádio Municipal Dilzon Melo, o “Melão”.

Preso preventivamente em 2010 e condenado em primeira instância a mais de 22 anos de cadeia, Bruno recorreu da decisão e foi autorizado a responder em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no fim de fevereiro; o ministro Marco Aurélio Mello lhe concedeu habeas corpus.

Pouco depois, o time mineiro anunciou sua contratação, o que lhe rendeu críticas e perda de patrocinadores.

Bruno, de 32 anos, não atua profissionalmente há sete anos. Na última vez em que se apresentou, ainda pelo Flamengo, em 5 de junho de 2010, perdeu para o Goiás por 2 a 1.

