BNDES aprova repasse de R$ 40 milhões para microcrédito

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (19) a aprovação de repasse de R$ 40 milhões ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) que serão utilizados em operações de microcrédito produtivo orientado.

Os beneficiados são pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades de pequeno porte, cujo faturamento bruto seja de até R$ 360 mil por ano. Os recursos são oriundos do BNDES Microcrédito.

Segundo informou a assessoria de imprensa do BNDES, a operação poderá gerar em torno de 7.500 financiamentos, com valor médio de R$ 13 mil. A previsão é que sejam criados 8.450 postos de trabalho.

Desde 2010, o BRDE contratou, no âmbito do BNDES Microcrédito, cinco operações, no valor de R$ 81,6 milhões. Somente este ano, as instituições apoiadas pelo BRDE efetuaram mais de 1.900 operações de microcrédito, com empréstimos que alcançaram R$ 22 milhões, segundo o banco.

Em outubro deste ano, as operações do BNDES Microcrédito totalizaram desembolsos de R$ 1 bilhão para o microcrédito produtivo, com efeito multiplicador de R$ 4,5 bilhões na ponta, para microempreendedores de todo o país.

Alana Gandra

Agência Brasil