BNDES aprova financiamento de R$ 474,7 milhões para a Light

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 474,7 milhões para a distribuidora de energia elétrica Light. Os recursos serão utilizados na expansão e modernização da rede de distribuição de energia e na diminuição das perdas com furto de energia, informou o banco.

Segundo o BNDES, o plano bienal total da Light prevê R$ 1 bilhão em investimentos. Parte do dinheiro será utilizada para combater perdas de energia e atender a metas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Outra parte dos recursos será destinada à fiscalização e ao combate a fraudes e irregularidades por usuários, além da instalação de novas tecnologias de medição eletrônica associadas a sistemas de telemedição.

A Light tem concessão até 2026 para distribuição de energia elétrica em 31 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, entre eles a capital e alguns municípios do Grande Rio.

Agência Brasil