BMW inaugura fábrica de motos em Manaus; produção anual será de 8 mil motocicletas

O mercado de motocicletas de alta performance no Amazonas, acima de 500 cilindradas, recebeu investimentos de US$ 10,5 milhões com a nova fábrica da BMW Motorrad, inaugurada nesta quinta-feira (20), no Polo Industrial de Manaus. A unidade que é a única fora da Alemanha gerou 175 empregos diretos e indiretos na capital.

A linha de produção já conta com 45 fornecedores locais e os produtos devem ajudar a aquecer tanto o mercado local como as exportações para países vizinhos como Argentina e Colômbia. A unidade tem estrutura e capacidade para produzir 10 mil unidades, no entanto, inicia com uma produção anual de 8 mil motocicletas.

A primeira motocicleta a sair da nova linha de produção em Manaus foi a BMW F 700 GS que foi apresentado durante o evento. Além dela, serão produzidos na fábrica outros nove modelos, como a BMW F 800 GS, a BMW R 1200 GS Adventure, e a BMW S 1000 XR. A marca está presente em Manaus desde 2009, na linha de produção da Dafra Motors.

De acordo com o presidente da BMW Motorrad Stephan Schaller, o grupo vem expandindo sua produção de motocicletas globalmente, visando o crescimento sustentável do negócio e o Brasil segue como um mercado importante para essa estratégia, pelo potencial que o pais tem de médio e longo prazo. “Esses fatores justificam termos escolhido Manaus para a construção de nossa primeira fábrica de motocicletas 100% BMW, fora da Alemanha”, declarou.

O diretor de produção da fábrica BMW Motorrad em Manaus, Peter Vogel estima que a produção local vai colaborar para aumentar significantemente as vendas no próximo ano, impulsionadas pelas vendas da BMW F 700 GS.

“A produção nacional garante ainda mais disponibilidade e rápido tempo de reação para atender à demanda local, o que será importante para o sucesso do nosso negócio no Brasil”, ressaltou.

A titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Rebecca Garcia, disse que a unidade irá não só abastecer o mercado consumidor interno brasileiro, mas definitivamente dar ao mercado consumidor externo mais opções de compra.

“Visamos tanto a exportação para Colômbia e a Argentina, porque são dois polos interessantes com preço de mercado. O segmento de motos é um dos poucos que já apresentam recuperação e logo vai ganhar de novo o mercado”, avaliou.

O presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores do Amazonas (Sincodiv-AM), João Braga Neto, observou que o mercado de motos passa por dificuldades igual ao de automóveis. Mas, agora a nova fábrica traz um ‘alento’, não só para Manaus como para todo país.

Neto que é também diretor-presidente da Braga Motors, que comercializa veículos da BMW, disse que a concessionária vende atualmente uma média de 30 motos BMW, por ano. Para ele, agora com uma fábrica própria da marca e o lançamento de um modelo de menor cilindrada futuramente, a concessionária almeja dobrar o volume de vendas.

“A fábrica vai facilitar a relação com o consumidor e poderemos recorrer não só a peças como serviços. Antes a moto ia para São Paulo e voltava. Agora tudo é feito aqui. Com certeza vai melhorar bastante a produtividade”, apontou. O empresário salientou que apesar das facilidades, a fábrica não deve refletir no preço final das motos na concessionária.

