BMW Group investe 10,5 milhões de euros em instalação de fábrica de motocicletas em Manaus

Com investimento de 10,5 milhões de euros, a primeira fábrica de motocicletas da BMW Group foi inaugurada no Polo Industrial de Manaus (PIM). O novo empreendimento irá criar uma geração de175 empregos diretos e 75 indiretos. Desde 2009, a empresa possuía uma linha de montagem na fábrica de motocicletas Dafra, situada na estrada Torquato Tapajós, na Zona Norte da capital.

Em entrevista coletiva realizada na noite desta quarta-feira (19), no hotel Caesar Business, na Chapada, Zona Centro-Sul, o presidente da empresa Stephan Schaller e diretor de produção Peter Vogel destacaram os projetos da multinacional e especificaram os modelos fabricados em solos manauaras.

O presidente do grupo Stephan Schaller ressaltou o motivo da escolha de Manaus, para a instalação da estrutura e inserção de investimentos. “Foi uma decisão lógica. As pessoas para fazerem motocicletas no Brasil e o parque de fornecedores estão em Manaus. Não existe hoje uma outra cidade que pensamos em levar os investimentos que estão sendo feitos aqui. Por isso, nós queremos que novas empresas venham para esta cidade e se estabeleçam, assim crescendo nossa produção”, destacou.

O primeiro modelo foi produzido na tarde desta quarta-feira (19), na nova fábrica em Manaus foi a BMW F 700 GS. Além dela, ainda neste ano serão produzidas localmente as motocicletas BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure, BMW F 800 R, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW S 1000 R, BMW S 1000 RR e BMW S 1000 XR.

Empregos

Com capacidade de produção de 10 mil motocicletas por ano inicialmente, na nova unidade já foram gerados 175 empregos diretos e 75 indiretos. Mas, a empresa garantiu que os números podem aumentar conforme o crescimento da demanda.

“O grupo vem expandindo a produção globalmente, visando o crescimento sustentável de nosso negócio. O Brasil segue como um mercado importante para esta estratégia e vemos um ótimo potencial no país em médio e longo prazo, o que justifica termos escolhido Manaus para a construção de nossa primeira fábrica de motocicletas 100% BMW Group fora da Alemanha”, comenta Schaller.

Mudanças

Sobre o desligamento com a empresa Dafra, o diretor de produção Peter Vogel, enfatizou a necessidade de crescimento maior do BMW Group. “Estávamos produzindo abaixo da meta, queremos crescer, a Dafra vinha diminuindo. O nosso crescimento individual será mais provável agora. Por isso resolvemos investir em nossa fábrica própria”, disse na coletiva o diretor alemão.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO