BMW comemora vendas recorde de motocicletas

Munique (Alemanha) – A BMW Motorrad obteve êxito nas vendas de motocicletas em todo o mundo e vendeu mais motocicletas e maxi scooters em 2016 do que nunca. A marca teve crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior. Entre janeiro e dezembro de 2016, foram fornecidos aos clientes 145.032 veículos (no ano anterior foram 136.963 unidades).

O presidente da BMW Motorrad, Stephan Schaller, disse que 2016 foi um ano de sucesso para a companhia. Segundo ele, pela sexta vez consecutiva, a marca estabeleceu recorde de vendas. “Nos últimos seis anos, a BMW Motorrad aumentou as suas entregas a clientes em cerca de 50% (2010: 98.047 unidades / 2016: 145.032 unidades). Estamos no caminho para alcançar nosso objetivo de vendas planejado de 200 mil veículos em 2020,” afirma.

O maior crescimento nas vendas no último ano foi visto no mercado europeu. A França (13.350 unidades / +6,4%), a Itália (12.300 unidades / +10,3%), a Espanha (9.520 unidades / 19,4%) e o Reino Unido (8.782 unidades / + 7,1%), tiveram bons resultados na temporada. No total, foram fornecidos a clientes na Europa, incluindo a Alemanha, cerca de 7,5% mais motocicletas em comparação com o ano anterior.

O mercado chinês em particular continua a mostrar um potencial de crescimento considerável para a BMW Motorrad, com um aumento dinâmico nas vendas. Em relação ao período equivalente do ano anterior, as entregas aumentaram 52,7% para 4.580 unidades. As vendas na Tailândia (1.819 unidades / +42,1%) e no Japão (+ 6,7%) também foram bem superiores ao ano anterior.

Como antes, a Alemanha continua a ser o maior mercado para a BMW Motorrad. Com 24.894 unidades vendidas, a empresa alcançou um crescimento de 4,5% e liderou o mercado como um todo. BMW Motorrad também está à frente no segmento acima de 500 cm³ de capacidade na Espanha, Áustria, Bélgica, Países Baixos, Rússia e África do Sul. Nos EUA, a BMW Motorrad alcançou o segundo melhor resultado de vendas, com 13.730 unidades.

R 1200 GS

A linha de motocicletas mais vendida da BMW Motorrad é tradicionalmente a série R. Equipada com os motores boxer da BMW, a Série R foi responsável por 77.787 unidades vendidas por BMW Motorrad ou 53.6%. Entre os modelos disponíveis no mercado, as duas motos de enduro para viagens – BMW R 1200 GS e BMW R 1200 GS Adventure – lideraram o ranking de vendas da marca.

Em um ambiente competitivo significativamente mais forte, foram vendidos 12,1% mais modelos de enduro do que no ano anterior (R 1200 GS: 25.336 unidades / + 7% e R 1200 GS Adventure: 21.391 unidades / + 18,8%). O clássico de turismo R 1200 RT aparece na terceira posição com 9.648 unidades (-11.9%).

Estratégia

Para o segundo semestre deste ano, a BMW Motorrad lançará a nova BMW G 310 GS nos mercados europeu e dos EUA. Como a BMW G 310 R, o segundo modelo da série BMW G transfere os traços de característica da família GS para o novo segmento da BMW abaixo de 500 centímetros cúbicos.

Os clientes terão cinco modelos clássicos diferentes em 2017. Os derivados da R nineT “Pure”, “Racer” e “Urban G/S” estendem uma gama que também incluirá a R nineT Scrambler e a recém-renovada R nineT. Embora cada um dos cinco modelos tenha a sua própria forma distinta e clássica, todos eles compartilham o único motor refrigerado a ar. Seja com melhorias específicas ou revisões radicais, há novos produtos para serem encontrados em todas as séries – como a nova R 1200 GS, a nova S 1000 R e a nova K 1600 GT e GTL.

A nova K 1600 B é direcionada especificamente para o mercado dos EUA. Com o lançamento da “Bagger”, a BMW Motorrad estende o segmento de luxo com o motor de 6 cilindros em linha para incluir uma motocicleta altamente emocional e exclusiva.