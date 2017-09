Yasmin comemorou seus 13 anos no Rio de Janeiro – Divulgação

Com mais de 45 mil seguidores no Instagranm, a blogueira amazonense Yasmin Bonates completou 13 anos esta semana. A comemoração contou com a presença mais que ilustre da estrela teen da televisão brasileira, Gabriella Saraivah, a Tati de Chiquititas, novela do SBT.

Yasmin e a família estão de férias no Rio de Janeiro, após temporada em Fortaleza, no Ceará, onde a blogueira esteve com o youtuber Felipe Neto.