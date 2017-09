Bloco ‘Fica Comigo’ faz apresentação em Manaus

O saudosismo do bloco “Fica Comigo” chega a Manaus pela primeira vez e traz no repertório sucessos de Exaltasamba, Katinguelê, Só Pra Contrariar, Os Morenos, entre outros grupos que dominavam as rádios nos anos 1990. A apresentação será realizada no dia 11 de outubro, no Copacabana Chopperia, localizado na avenida do Turismo, Tarumã.

A festa tem a proposta de falar de amor em diversas formas, espalhando alegria e animação através de um repertório recheado de sucessos que marcaram várias gerações. A trupe de pagodeiros tem ganhado notoriedade nos últimos anos por performances marcantes pelo país e, principalmente, no carnaval do Rio de Janeiro. O som retrô é a marca registrada em suas apresentações.

Segundo o frontman do grupo, Allan Denis, o Delão, o “Fica Comigo” recebe diversas denominações dos seus fãs. “Somos um lindo projeto de uma banda, uma festa, um bloco de carnaval, uma família. Reproduzimos o amor em diversas formas em um universo diferente a cada evento autoral e é isso que importa pra gente”, diz.

Uma apresentação completa “com tudo o que tem direito” é o que promete o grupo em sua primeira passagem pela cidade. “Nossa estreia nesse solo sagrado tem que ser especial. Além do sentimento e sensações de amor. Alguns detalhes são marcas registradas do ‘Fica Comigo’ como chuva de bola, balões de coração, varal de adesivos, backdrops, camisas e telões. Os manauenses poderão aproveitar a experiência completa de um show nosso”, revela.

Para o vocalista, o carinho das fãs é o diferencial na carreira do grupo de pagode. “A gente brinca que desde o início tínhamos tudo pra dar certo. Deu e está dando cada vez mais. Tudo graças ao carinho que recebemos dos nossos fãs. Gosto de falar que o ‘Fica Comigo’ é um mar de apaixonados que estão espalhados por todo o Brasil e se multiplicando a cada dia”, afirmou Delão.

A festa “Fica Comigo” acontece mensalmente no Rio de Janeiro com eventos autorais e tem sido realizada em diversas cidades do Brasil. Nas redes sociais, o perfil do grupo já ultrapassou a marca dos 100 mil seguidores.

Ingressos

Os ingressos para pista e área VIP do bloco “Fica Comigo” estão sendo vendidos ao valor de R$ 40 e R$ 80, respectivamente, no site www.ingressosfly.com.br. A venda física começará na terça-feira (12) nas lojas Santa Lolla do Manauara Shopping e shopping Ponta Negra, Bibi Cell, do Vieiralves e shopping Boulevard Mundi, além do restaurante Tambagrill do V8.

