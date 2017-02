Bloco do Caldeira agita a segunda-feira de Carnaval

Nesta segunda-feira (27), a partir das 16h, a avenida José Clemente será palco do “Bloco do Caldeira” – que promete arrastar milhares de foliões de volta ao Centro Histórico de Manaus. Depois do “mar de gente” que conferiu as bandas da Bica e da Difusora, no sábado magro da Folia de Momo, é a vez do bar, famoso por ter recebido a visita de Vinícius de Moraes há 43 anos, colocar seu bloco na rua.

A festa ocorre em frente ao bar dos boêmios da cidade. As atrações que prometem agitar a festa são: Divas Caldeirenses, Serginho Queiroz, Demônios da Tazmânia, além da participação especial da Bateria da Escola de Samba da Aparecida.

O bloco recebe apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com informações da assessoria