A Secretaria de Cultura do Amazonas (SEC) informou, neste sábado (25), que a realização do Bloco das Piranhas 2017 foi adiada para o dia 5 de março, domingo. O evento estava marcado para acontecer neste domingo (26), no Sambódromo.

O adiamento se deu por conta da demora na entrega de documentação pendente para a formalização do contrato de cessão de uso do Sambódromo pela organizadora do evento, a Associação Carnavalesca Bloco das Piranhas.

