Bloco afro: o grito da liberdade na quadra da Vitória Régia

No próximo dia 24 de maio, o Instituto Ganga Zumba (IGZ) realiza mais uma edição do Bloco Afro, com o tema: “O Grito da Liberdade”. O evento será realizado na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia, localizada da Rua Emílio Moreira, bairro Praça 14 de Janeiro, que contará com homenagem aos bois Caprichoso e Garantido com as figuras típicas como o Pai Francisco, Mãe Catirina e Gazumbá.

A edição deste ano traz o tema “O Grito de Liberdade”, e faz alusão ao dia 24 de maio de 1884, um marco histórico, dos 133 anos da abolição da escravidão em Manaus, e em todo o Amazonas em 10 de julho de 84. Vale ressaltar que os estados do Amazonas e do Ceará foram os pioneiros na abolição da escravidão.



No comando do Bloco teremos James Rios, Mara Lima, Márcia Siqueira, David Assayag, Gilson Matos e o Grupo Ajuri. Além das homenagens aos bois folclóricos, Caprichoso e Garantido, o evento terá feira Afro-Amazônica de culinária e venda de artesanatos. A entrada é franca e todos são convidados a prestigiarem mais uma ação do Movimento Negro presente no Amazonas.

O Bloco Afro: “O Grito da Liberdade” é uma realização do Instituto Ganga Zumba e Instituto Cultural Ajuri, com apoio do Dce-UEA, Renafro-AM, Unegro-AM, REATA, Sejusc, Seduc, Thiago Rangel Designer Gráfico, DJ Naty Veiga, Conexões: Afro Amazonas em Manaus e Arte sem Fronteiras.

