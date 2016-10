Blitz do TRE-AM flagra diversas irregularidades na propaganda dos prefeituráveis de Manaus

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), realizou neste sábado (29), a décima blitz de fiscalização para combater a propaganda eleitoral irregular. A blitz conta com parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), Polícia Militar e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semuslp). Foram percorridas as principais zonas da cidade.

De acordo com o coordenador-geral da Comissão de Apoio aos Juízes da Propaganda Eleitoral do TRE-AM, Fued Cavalcante, a movimentação de cabos eleitorais no dia que antecede o segundo turno das eleições municipais foi intensa. Apesar da equipe de fiscalização considerar o segundo turno mais tranquilo que o primeiro, em relação à propaganda de rua, várias irregularidades envolvendo os dois candidatos, foram encontradas hoje, nas zonas Leste, Norte e Centro-Sul.

“Encontramos bandeiras fixadas em veículos e eles só podem conter adesivos. Além de carros parados com som propaganda eleitoral, os carros precisam estar em movimento. Um cidadão estava com uma moto com alto falante, na bola do produtor, ele tentou fugir mais foi contido pela PM, depois liberado. Havia carros de som sem a documentação e licença ambiental da Semmas”, explicou.