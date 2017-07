‘Blitz de Férias’ da Rádio Nativa agita público da Faixa Liberada na Ponta Negra

Com a proposta de promover a interação do público com os meios de informação do Grupo Raman Neves (GRN) de Comunicação, a Rádio Nativa FM realiza às quartas-feiras e aos domingos, durante todo o mês de julho, no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, uma “Blitz de Férias”. A ação mobiliza mais de 800 pessoas no Projeto Faixa Liberada, na avenida Coronel Teixeira, principal via de acesso ao cartão postal.

De acordo com a gerente de marketing do grupo, Iris Costa, a Blitz teve início na primeira quarta-feira do mês e continuará até o dia 30 de julho (domingo).

A proposta da Blitz de Férias é levar entretenimento para o público – Fotos: Michael Dantas

“A proposta é levar entretenimento para as pessoas que procuram o local para a prática do lazer e esporte. Nessa mobilização há premiações para quem participa de alguma brincadeira com o grupo. Entre as ações está o registro fotográfico com placas que simulam o layout das redes sociais dos veículos de comunicação do GRN e a home do Portal EM TEMPO”, destacou.

O coordenador artístico da Rádio Nativa, Daniel Lobinho, destacou que a ação foi desenvolvida pela Nativa com o intuito de fazer uma movimentação com todo o tipo de público que passa pela Ponta Negra.

“A ação deve ocorrer durante cinco dias de faixa liberada no mês de julho e toda e qualquer pessoa que estiver caminhando, andando de skate, bicicleta ou patins, pode participar. Basta parar, interagir com a equipe e fazer sua foto em uma das placas disponível na Blitz. Todo participante ganha brinde, como ingresso para o boliche Amazon Bowling, cinema, CDs e cartões Avancard”, informou Lobinho.

A Faixa Liberada é um projeto da Prefeitura de Manaus – Divulgação

Ainda segundo Daniel, durante a Blitz há flashes ao vivo durante a programação da Rádio Nativa. Além disso, em frente ao anfiteatro foi montado um túnel medindo 8m (largura) x 12m (comprimento) x 5m (altura), onde as pessoas passam por dentro. A Faixa Liberada é realizada nas quartas-feiras, das 17h às 22h, e aos domingos, das 7h às 16h.

O engenheiro Ricardo Novaes, 33, aprovou a iniciativa do grupo em promover a interação com o público. “As pessoas estão na Faixa Liberada em busca de uma melhor qualidade de vida. Muitas vezes, esse é o precioso tempo que muitos têm para se exercitar e relaxar. Poder ainda participar dos jogos com a equipe da Nativa e ganhar brindes é muito bom. Vou levar o CD do sertanejo para a minha esposa”, comentou.

Já a estudante Jéssica Oliveira, 20, adorou a ideia de poder posar para fotos com a placa do portal EM TEMPO. “Eu sou fã do EM TEMPO e acompanho todas as notícias no portal. Eu, inclusive, ativei as notificações para ‘ver primeiro’ tudo o que os jornalistas publicam sobre os acontecimentos em Manaus. Adorei também poder ganhar um CD, vou voltar mais vezes na Ponta Negra e espero esbarrar em mais blitz com essa”, disse.

O Portal EM TEMPO, a TV EM TEMPO (SBT Manaus), os jornais EM TEMPO e Agora, e Rádio Nativa integram o GRN e, juntos, levam o melhor da notícia para o Brasil e para o Mundo. Para mais informações acesse www.emtempo.com.br.

