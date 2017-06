‘Black Party’ agita véspera de feriado em Manaus

Festa com várias atrações de forró acontece no dia 14 de junho no João de Barro – Divulgação/Daniel Rebel

O projeto “Black Party” terá sua primeira edição nesta quarta-feira (14), véspera do feriado de Corpus Christi. A “maratona” de shows das bandas de forró mais requisitadas da cidade, será realizada no João de Barro, localizado na avenida do Turismo, nº 215, bairro Tarumã, Zona Centro Oeste de Maaus, a partir das 22h. O ingresso custa R$ 30, porém nomes na Lista VIP, disponíveis no Facebook e Instagram (@joaodebarroam) não pagam entrada até as 23h.

Com uma megaestrutura de som e iluminação, o evento traz as bandas Xote Puladin, Meu Xodó, Forró Show e Balanço da Sanfona para animar a espaçosa pista de dança. Haverá sorteio de copos personalizados para os casais “forrozeiros” que se destacarem dançando. A organização sugere que os participantes utilizem traje preto (ao menos uma peça), não como obrigatório, porém interessante para estar de acordo com o tema da festa.

Serviço

O quê: Black Party com Xote Puladin, Meu Xodó, Forró Show e Balanço da Sanfona;

Quando: 14/06 (quarta-feira);

Quanto: R$ 30 / Nomes na Lista VIP pelo Facebook e Instagram não pagam entrada até 23h;

Onde: João de Barro – Av. do Turismo, 215 – Tarumã – Zona Oeste (Antigo El Toro Loco);

Horário: 22h;

Informações e reservas: (92) 99154 – 4664.

Com informações da assessoria