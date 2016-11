Black Friday em shopping de Manaus inova e oferece carros ao clientes em super feirão

Na Black Friday 2016, o Amazonas Shopping traz como inovação para o seu público um super feirão de automóveis, onde será possível comprar um carro a preços bem mais atraentes que em outras ocasiões. Além disso, descontos de até 70% nos mais variados segmentos que compõem o mix do mall.

Ao todo, mais de 500 automóveis de marcas como Toyota, Nissan, Fiat, Renault, Chevrolet e Ford estarão à disposição do público no período de 25 a 27. O diretor da Toyolex, Francisco Sampaio, anuncia bônus de até R$ 18 mil para modelos como Corolla e Hilux, e preço de nota fiscal de fábrica para a versão X do Etios, tanto nos modelos hatch quanto sedan.

Já Blaudecy Pereira, diretor da Porto Nissan/Renault, informa que, além de ‘mimos’ como tapetes, insulfilm, IPVA grátis e primeira parcela paga pela concessionária para quem comprar a Nissan Mat, quem levar uma Frontier ganha na hora, a custo zero, um March no valor de R$ 38 mil. “Porém, essa super oferta é só para o primeiro dia, ou seja, sexta-feira”, frisa o diretor.

A administração do Amazonas Shopping lembra que, os clientes que fecharem negócio durante o feirão da Black Friday terão um ano de estacionamento inteiramente grátis no centro de compras.

“Da para antecipar os presentes de Natal, adiantar o look do réveillon, dar um up nos utensílios da cozinha, nos móveis da sala e até comprar o seu próprio meio de transporte”, garante o superintendente do Amazonas Shopping, Luiz Ricardo Muniz.

Ele ressalta que mais de 90% das operações do centro comercial aderiram à promoção. “Outra novidade é o desconto de 50% no valor do estacionamento para o primeiro dia da Black Friday, ou seja, esta sexta-feira, quando o horário será estendido de 9h às 23h”.

Produtos em oferta

Entre os setores mais competitivos da Black Friday 2016, vestuários, calçados e acessórios pretendem literalmente ‘fisgar’ o consumidor. Até mesmo as lojas de departamento estão no páreo. Entre as ofertas da fast fashion Renner um vestido Cortelle de R$ 199 por R$ 99,90, enquanto na Forever 21, uma mini blusa de R$ 139,99 caiu para apenas R$ 23,50.

Já para quem prefere produto de grife, na Calvin Klein é possível encontrar calça jeans de R$ 299 por R$ 150, ou sapatos de couro na Capodarte de R$ 460 por R$ 138, bem como conjunto de peças íntimas da Jogê de R$ 414 por R$ 157. E para quem usa óculos de grau, as óticas Avenida estão com armações de R$ 537 por R$ 268,50 e de R$ 392 por R$ 196.

Até mesmo as lojas da praça de alimentação entraram no clima ‘black’ e vão oferecer pratos com descontos especiais para consumidor. É o caso do ‘Pirarucu Belle Meuniere’, que sai de R$ 54,90 para R$ 27,45 no Allegro, e da ‘Parmegiana Tradicional de Frango’, que baixou de R$ 33,80 para R$ 16,90 no Patroni.

Com informações da assessoria