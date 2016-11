Black Friday altera horários de atendimento nos principais shopping de Manaus

‘Black Friday’ é um termo norte-americano relacionado ao varejo que marca um dia especial no calendário porque as lojas fazem grandes descontos, e por isso muitas pessoas aproveitam para fazer as compras do Natal. Em Manaus, três grandes shoppings da cidade vão alterar, inclusive, os horários de atendimento para melhor comodidade do cliente.

O Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul, vai oferecer aos seus clientes horário estendido e lojas com descontos que podem chegar a 70%. Na sexta-feira (25), o centro de compras abrirá às 9h e só fechará às 23h, oferecendo duas horas a mais para os clientes aproveitarem as promoções. Já no sábado, o shopping funcionará das 10h até às 23h, com 1 hora a mais para as compras. Somente no domingo o horário será normal, com lojas âncoras abrindo às 13h e fechando às 21h.

O Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nuteles, Zona Norte, preparou três dias de descontos. O centro de compras também vai funcionar em horário diferenciado. Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, todas as lojas do shopping estarão com descontos de até 70%. Na sexta-feira (25) e no sábado (26) o shopping abre às 9h e fecha às 23h, e no domingo (27) abre às 10h e fecha às 22h.

Atuando há 25 anos no mercado, o Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, também estenderá o horário de atendimento no dia 25 deste mês. O ‘Black Weekend’ do mall vai dar descontos de até 70% nos mais variados segmentos que compõem o mix do centro de compras. O shopping dará, ainda, 50% de desconto no valor do estacionamento para o primeiro dia da ação, ou seja, na sexta-feira, quando o horário será estendido de 9h às 23h. Nos demais dias o centro comercial funcionará em horário normal.

