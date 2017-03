Biopirataria na Amazônia será tema de audiência pública

A biopirataria no Amazonas será debatida no final de abril, em uma audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Caama). O objetivo será ampliar e discorrer sobre como evitar a apropriação indevida do patrimônio genético e do conhecimento tradicional.

O presidente da Comissão, deputado estadual Luiz Castro (Rede), solicitou a audiência depois de uma reunião, nesta quinta-feira (16), com a Secretária de Controle Externo no Amazonas do Tribunal de Contas da União (TCU), Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães.

Conforme a secretária, o Tribunal realizou uma auditoria operacional destinada a identificar e conhecer as ações de combate à biopirataria do patrimônio genético da Amazônia, tendo como referência a atuação do Ibama no Estado do Amazonas. O trabalho foi apreciado por meio do Acórdão 2864/2016, do TCU.

Para a audiência pública, serão convidados o Ibama, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, as secretarias de meio ambiente (municipais e estadual), além de organizações não-governamentais e outras instituições com trabalhos nas questões ambientais.

Com informações da assessoria