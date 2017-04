Biometria vai chegar a 100% em todo o Amazonas

Os municípios das calhas do Purus e Juruá: Boca do Acre, Pauini, Envira, Juruá, Ipixuna, Guajará e Itamarati, no interior do Amazonas, são últimos que faltam receber os equipamentos para o cadastramento da biometria do eleitor. A previsão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é que esse processo finalize neste mês, com 100% do Estado com o voto digitalizado. A segunda fase da biometria no interior iniciou em

novembro de 2016.

De acordo com o coordenador de logística da Diretoria Geral do TRE, Leandro Simão, está sendo feito um trabalho diário nestes municípios para instalação da biometria. “Esses municípios foram os últimos, não porque são distantes, até porque já fizemos em municípios mais distantes. Foi uma questão de cronograma mesmo, mas conseguimos por etapas. Iniciamos em novembro, dezembro e janeiro”, informou.

O coordenador ressaltou que nas eleições municipais de 2016, de 62 municípios do Estado, somente 10 tiveram o voto digital: Presidente Figueiredo, Manacapuru, Itacoatiara, Autazes, Careiro da Várzea, Novo Airão e Iranduba, além da capital. “Quando se tem ano eleitoral, é fechado o cadastramento. Nesse período, apenas esses municípios já haviam feito a biometria”.

De acordo com os dados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 2,3 milhões de eleitores do Amazonas, apenas 1,5 milhão destes (65%) já estão cadastrados com a biometria, faltando apenas 807 mil para finalizar a revisão eleitoral.

Em Manaus, cerca de 1,2 milhão de pessoas já estão utilizando a biometria, restando 3,8 mil para se regularizar junto à Justiça Eleitoral. No interior, o município que menos cadastrou a biometria foi o de Amaturá, com apenas oito eleitores dos 5,5 mil da população local.

Mesmo com essa porcentagem de 65%, Leandro Simão ressaltou que o Amazonas está bastante adiantado na biometria se comparado a outros Estados brasileiros. “Quem não apareceu para cadastro, na teoria, não existe. Há essa falta porque tem casos de pessoas que faleceram e não comunicaram ou até mesmo que mudaram de município. Toda a ausência não é cadastrada. Então, para o TRE, já foi feito 100% nestes municípios”.

Aqueles eleitores da capital e do interior que ainda não realizaram a revisão biométrica, terão um prazo até março de 2018 para se cadastrar. O agendamento pode ser acessado pelo site http://www.tre-am.jus.br/eleitor/agendamento/sistema-de-agendamento. Os documentos necessários são carteira de identidade e um comprovante de residência.

