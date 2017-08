‘Bingo’ e ‘A Torre Negra’ estreiam nos cinemas de Manaus nesta quinta

Um fim de semana repleto de esperadas e boas estreias nos cinemas amazonenses. Chega nesta quinta-feira (24), o tão comentado longa sobre o palhaço que dominava as manhãs da TV brasileira – “Bingo – O Rei das Manhãs”. O filme conta a história do ator Arlindo Barreto, que foi um dos intérpretes do Bozo. Por conta de direitos autorais, a direção mudou os nomes dos personagens, no entanto, os fatos e polêmicas que rodeiam o palhaço são os mesmos.

No longa será mostrado o programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980, no qual Barreto alcançou a fama graças ao personagem. O fato de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado, o levou a se envolver com drogas. Ele se sentia frustrado e chegou a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

A direção ficou por conta de Daniel Rezende e o elenco conta com Vladimir Brichta no papel principal, Leandra Leal, Emanuelle Araújo, Ana Lúcia Torres, entre outros.

Horários dos Cinemas em Manaus

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h05, 15h25, 17h45, 20h05, 22h25

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 13h10, 15h40, 18h30, 21h00

Cinépolis Millenium Shopping –14h15, 16h45, 19h15, 21h45

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 13h30, 16h00, 18h30, 21h00

Cinemark Studio 5 – 13h45, 16h30, 19h00, 22h20

Playarte Manauara Shopping – 12h15, 14h45, 17h15, 19h45, 22h15

Kinoplex Amazonas Shopping – 16h25, 18h45, 21h05

Leia também:Você compra lanche em outro lugar antes de entrar no cinema? Temos uma notícia para você

A Torre Negra

Outro filme que estava sendo aguardado é a adaptação da série de livros do rei do terror, Stephen King. “A Torre Negra” trata de uma famosa torre que está prestes a desaparecer e o pistoleiro Roland Deschain percorre o mundo em busca desse prédio. O filme é cheio de mistérios e mostra uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, com passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário.

“A Torre Negra” conta com a direção de Nikolaj Arcel e com o elenco: Idris Elba, o ganhador do Oscar, Matthew McConaughey e Tom Taylor.

Horários Cinemas em Manaus

UCI Sumaúma Park Shopping – 16h05 (Legendado) / 14h00, 18h10, 20h15, 22h20 (Dublado)

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h00, 15h20, 18h00, 20h00, 20h30 (Legendado) / 13h00, 17h40(Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping – 19h45, 22h10 (Legendado) / 15h00, 17h15, 18h45, 21h30 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 14h00, 16h15, 19h45, 22h10 (Dublado)

Cinemark Studio 5 – 12h40, 15h00, 17h20, 19h30, 21h45 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 12h15, 13h20, 14h30, 15h30, 16h50, 17h40, 19h00, 19h50, 21h20, 22h00 (Dublado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 15h00, 17h05, 19h10, 21h15 (Dublado)

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Manaus recebe oficina especializada em atuação cinematográfica

Fim do cinema local? Cineastas lamentam paralisação do Amazonas Film Festival

Cultura EM TEMPO: Paulo Betti se apresenta em Manaus e fala sobre teatro e cinema