Bicampeã de Wimbledon recebe alta de hospital 3 dias após ser esfaqueada

A tenista Petra Kvitova, de 26 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, três dias após ser esfaqueada na mão esquerda durante um ataque a seu apartamento na cidade de Prostejov.

A bicampeã de Wimbledon precisou passar por uma cirurgia para reparar tendões e ligamentos que ficaram danificados e a previsão mais otimista é que possa a voltar a jogar dentro de seis meses.

Na entrevista coletiva que concedeu nesta sexta, a tenista apareceu com a mão esquerda imobilizada. Porém, estava bastante sorridente.

“Eu quero agradecer a todas as pessoas da minha equipe e aos médicos que cuidaram de mim. Também fiquei lisonjeada com todas as mensagens de apoio recebidas de pessoas em diversos lugares do mundo. Ontem eu pude mexer os dedos na minha mão esquerda. Foi o melhor presente de Natal que poderia receber”, afirmou.

“Farei de tudo o que puder para retornar o mais rapidamente possível ao esporte. Peço privacidade e paz enquanto retomo minha jornada de retorno ao tênis”, afirmou.

“Enquanto o que aconteceu comigo foi muito assustador, eu não me vejo como uma vítima. eu não me sinto culpada e não olho para trás”, disse.

Folhapress