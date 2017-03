Bibliotecas tradicionais de Manaus caem no esquecimento

Nesta era de grandes avanços tecnológicos, com a internet ofertando informações a um clique, as tradicionais bibliotecas vão, cada vez mais, perdendo espaço para o universo on-line. Aliás, elas estão criando espaço, de tão vazias que ficam. A biblioteca Padre Agostinho Caballero Martin, na Casa da Cultura, localizada na rua da Instalação, Centro de Manaus, é apenas uma dessas que perderam grande número de frequentadores.

Inaugurada em 27 de novembro de 2001, a biblioteca está instalada no 1º andar do prédio da Casa da Cultura, um edifício totalmente restaurado nos moldes da Belle-Époque. De acordo com o assistente administrativo do local, Marcos Williams, o espaço foi perdendo público aos poucos. “Nosso acervo é ótimo, nosso público-alvo são alunos do ensino fundamental e médio. Funcionamos de 8h às 14h de segunda a sexta-feira, porém poucas pessoas aparecem”, disse o funcionário.

Ainda falando da Casa da Cultura, Marcos disse que o local pode comportar até 50 pessoas, mas o público diário muitas vezes não passa dos 10% da capacidade. “Tem dias que se recebemos cinco pessoas é muito, mesmo que as consultas sejam gratuitas”, ressaltou.

Biblioteca do Amazonas

Aquela de que se tem notícia como a primeira biblioteca pública do Amazonas foi instalada em Manaus, pelo conselho da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 1871, no tempo do Império do Brasil. A capital da província amazonense era ainda uma vila.

No andar térreo, encontra-se a coleção de obras especiais amazônicas e o serviço de atendimento ao cliente. Já no Salão Thalia Phedra Borges dos Santos, encontra-se o acervo de obras gerais, contemplando todas as áreas do conhecimento, ocupando cerca de 280 metros quadrados, com, aproximadamente, 35 mil volumes. E no salão Genesino Braga os acervos das coleções amazônicas, de obras raras, obras especiais e mapoteca, ocupando um espaço em torno de 275 metros quadrados, com, aproximadamente, 32 mil volumes.

Além de todos os aparatos, a biblioteca abriga ainda os acervos da biblioteca Luso-Brasileira Ferreira de Castro, de Literatura, a Gibiteca e o Telecentro. Com horário de funcionamento das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

O secretário de Cultura do Estado (SEC), Robério Braga, aponta várias razões para as pessoas deixarem de frequentar as bibliotecas no centro da cidade e até mesmo as que estão concentradas nos bairros. “A primeira questão é a econômica, nem todo mundo tem condições de pagar passagem de ônibus, se deslocar ao centro da cidade. Fora o tempo em que a pessoa permanece no ambiente, ela tem outros gastos, como a alimentação, por exemplo. Por essa razão, preferem frequentar as mais próximas de suas residências e quando acontece de não irem nem a essas, eles permanecem em casa e realizam as pesquisas por meio da internet”, relatou.

Somente pela administração estadual, sendo 11 físicas e a Biblioteca Virtual do Amazonas, com acesso por meio do link bv.cultura.am.gov.br, Robério ainda comentou a respeito da plataforma de pesquisa literária virtual. “Estamos periodicamente atualizando os acervos da biblioteca. Somente em dezembro do ano passado ela recebeu 150 novos e-books disponíveis para a população”, informou.

Bárbara Costa

EM TEMPO