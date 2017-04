Biblioteca Itinerante leva conhecimento para moradores no Santa Etelvina

O Busão Cultural, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte do Estado do Amazonas (Sinetram), visitou pela primeira vez neste sábado (1º), o residencial Viver Melhor, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O ônibus, que é uma biblioteca itinerante, vai levar conhecimento e entretenimento aos bairros de Manaus e ficará em pontos estratégicos do residencial até o próximo dia 10.

Diversos moradores da comunidade compareceram à biblioteca para conhecer o espaço, entre eles a autônoma Lucilene Santos, 38, que levou suas duas filhas e ficou encantada com o lugar.

“Essa biblioteca vai ser muito útil nesses dias que vai passar aqui na comunidade. É um espaço que a gente não tem aqui. Como minhas filhas adoram ler, às vezes tenho que leva-las para o Centro ou outro lugar, isso dificulta, pois é muito longe. Nos dias em que o Busão estiver por aqui, vou fazer o possível para trazer elas. A estrutura está muito boa”, revelou a autônoma.

De acordo com o presidente do Sinetram, Carmine Furletti, o Busão faz parte de uma série de projetos sociais que a instituição pretende fazer ao longo do ano. Além disso, algumas parcerias serão feitas para complementar no projeto.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com a educação e entretenimento com a população da nossa capital. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de frequentar estes espaços e por isso estamos proporcionando este ônibus, com esta finalidade. Esperamos que a população faça bom uso do espaço”, destacou Furletti.

A biblioteca é projetada sobre um ônibus articulado e possui um acervo de mais de três mil livros, todos doados. Entre os títulos estão livros infantis, um pequeno acervo para pessoas com baixa atenção, revistas digitais e a enciclopédia Barsa. Além disso, o veículo possui uma rampa para cadeirantes.

Com informações da assessoria