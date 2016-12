Biblioteca da Aleam vai atender público em janeiro

A biblioteca da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai funcionar durante o mês de janeiro – período de recesso parlamentar. De segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, 3.500 obras estarão disponíveis para atender as demandas interna e externa.

O espaço atende tanto os servidores do Legislativo, como os estudantes de escolas públicas, universitários, pesquisadores e profissionais em geral. As pesquisas e consultas são livres para o público em geral, porém o empréstimo de livros é permitido apenas aos servidores da Aleam, sendo necessário a apresentação do crachá funcional e de um cadastro local. Já ao servidor comissionado é preciso um memorando do setor ou gabinete em que está lotado.

Os livros mais procurados em 2016 foram nas áreas de Direito Penal e Civil, Administração e Contabilidade. Lá, também é possível encontrar trabalhos científicos produzidos pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e obras cedidas pelo Exército Brasileiro.

A biblioteca da Aleam foi a primeira da Região Norte a receber, por meio de doação realizada pelo Senado Federal, obras em braile, como a Constituição Federal, Constituição do Estado do Amazonas, Leio Orgânica de Manaus Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de romances.

Com informações da assessoria