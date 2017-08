‘Bibi Perigosa’ inspira mulher que assumiu domínio do tráfico em Manaus

“Bibi Poderosa” e o marido comandavam o tráfico no Cidade de Deus e Jorge Teixeira – Divulgação/PC

Após a morte do irmão, o traficante Wilton Damasceno Ramos, conhecido como “Alemão”, Luzanila da Silva Ramos, de 30 anos, assumiu as bocas de fumo que eram administradas por ele nos bairros Cidade de Deus e Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Inspirada em Fabiana Escobar, a “Bibi Perigosa”, que dominou o tráfico de drogas na favela carioca da Rocinha, a traficante de Manaus se intitulou como “Bibi Poderosa” e era acostumada a “dar as cartas” no mundo do crime local. Ela foi presa na tarde desta quinta-feira (17) e aproveitou para sorrir e fazer poses durante as fotos feitas por policiais na delegacia.

Luzanila foi presa por policias civis do 13º DIP, em conjunto com a equipe de investigação da Delegacia que investiga roubos e furtos no Amazonas (DERFV). “Bibi Poderosa” não estava sozinha, ela comandava o tráfico de drogas com a ajuda do marido, Steveson Pontes Cabral, de 31 anos, que também foi preso.

Com os dois a polícia encontrou uma pistola PT 40 de uso restrito, entorpecentes (pasta base de cocaína) e celulares roubados. Além de envolvimento com o tráfico, a dupla participava e comandava outros tipos de crimes na capital. Entre os casos atribuídos ao bando comandado pela criminosa está um assalto a um micro-ônibus que faz rota de funcionários do Distrito Industrial. O caso ocorreu no dia 19 de julho deste ano, no Cidade de Deus. Steveson foi reconhecido por testemunhas.

Na delegacia, “Bibi Poderosa” demonstrou tranquilidade e ainda fez piada ao ser convocada pela polícia para tirar as fotos oficiais da prisão. “Ela sorriu e fez poses, demonstrando não estar preocupada em ir para a cadeia” , disse um dos policiais à reportagem.

A polícia informou que, em depoimento, Luzanila confirmou que comanda as bocas de fumo e que se nomeou como “Bibi Poderosa” em homenagem a traficante que dominou o tráfico no Rio de Janeiro. Segundo ela, Fabiana foi uma “inspiração”.

Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo. Steveson vai ser indiciado também por roubo. Os dois foram levados para a audiência de custódia.

