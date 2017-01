Bianca Maia ministra curso de Ginástica Rítmica na Vila Olímpica

A ex-ginasta da seleção brasileira e campeã dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, Bianca Maia Mendonça, está em Manaus e veio fazer o que sabe de melhor: disseminar a Ginástica Rítmica. Nesta terça-feira (24), ela iniciou a Clínica de Treinamento e Código de Pontuação, que segue até sábado (28), sob seus comandos, no Centro de Treinamento do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus (Dom Pedro). O curso já tem mais de 100 participantes, mas ainda recebe inscrições. A ação recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A clínica é dividida em três períodos, pela manhã é para iniciantes, e pela tarde e noite é direcionada a profissionais, professores e técnicos (as). Aos adultos, das 19h às 21h, Bianca ainda ministra uma atualização sobre o Código de GR, que este ano foi renovado e deve ser aplicado por todo ciclo olímpico e em competições locais, nacionais, bem como internacionais da temporada.

“De uma maneira geral, tem mais técnicas envolvidas na ginástica atualmente e gente procurando saber sobre a modalidade. O novo código valoriza o que a ginástica tem de melhor. Alguns anos atrás, a gente via a atleta sendo cobrada por muita flexibilidade, movimentos elásticos. Hoje o código valoriza o que a sua ginasta tem de melhor, ou seja, se ela não tem tanta flexibilidade, ela pode dançar, pode investir na expressão corporal, física, e pontuar”, destacou Bianca, ao considerar que a Clínica é importante não só para aprimorar os profissionais, como principalmente para lapidar os talentos.

“É um curso de reciclagem, a gente precisa disso, de estar caçando essas meninas, para que o trabalho seja renovado. Investir no alto rendimento é importantíssimo, mas não podemos esquecer da base, pois é a base que faz qualquer esporte, uma vez que elas são o futuro da ginástica. Daqui dez anos, pode ser uma delas na seleção brasileira”, afirmou.

Com 8 anos de idade, Flávia Monteiro iniciou na GR desde 2015, através do Projeto Caixa. Ela é uma das participantes da Clínica de Treinamento e Código de Pontuação e estava realizada ao poder aprender com aquela que ela considera seu ídolo.

“Treinar com a Bianca parece que a gente está no mundo das maravilhas, num conto de fadas, porque mesmo a gente sentindo dores e treinando muito, vai melhorando e crescendo. Tudo é para o nosso bem, porque vamos conseguir ser atletas melhores. Repetir várias vezes as técnicas é cansativo, mas a gente consegue aprender muita coisa nova e diferente com a Bianca. Meu sonho é ser uma super ginasta, até chegar às Olimpíadas”, revelou.

Quem também estava atenta a Clínica era a Drª em Ciência do Desporto e professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Karla de Jesus, 34. A profissional de educação física é especialista em desporto aquático, e segundo ela, o curso vai colaborar não somente para aperfeiçoar seu conhecimento na área da Ginástica, como também poder unir as duas modalidades.

“Minha intenção é fazer com que o conhecimento da biomecânica e da fisiologia na natação possam se integrar a ginástica, pois o treinamento e aquecimento na piscina poderá proporcionar uma evolução e manutenção tanto dos profissionais quanto dos iniciantes. Meu objetivo é poder aprender e colaborar e utilizar as ferramentas para tambem capacitar as pessoas”, considerou a Doutora.

Inscrições

Aqueles que desejarem participar da clínica com Bianca Maia, ainda dá tempo. Basta se inscrever durante toda esta quarta-feira ou manhã de quinta, 25 e 26. O valor é de R$ 50 para ginastas e os demais pagam R$100. As inscrições podem ser realizadas no próprio Centro de Treinamento do Amazonas Bianca Maia Mendonça, na Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, no período das aulas: 8h30 às 10h30/ 14h às 18h/ 19h às 21h. A Clínica tem como público-alvo ginastas, técnicos, árbitros, acadêmicos.

Com informações da assessoria