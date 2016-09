Bial recebe alta após cirurgia no coração e se recupera em casa

Pedro Bial já está em casa se recuperando. O apresentador teve alta, depois de ter passado por uma cirurgia no coração para colocar três pontes de safena.

De acordo com a Globo, ele descobriu que precisava ser operado após exames cardiológicos de rotina. A operação, realizada no começo deste mês, foi um sucesso, mas ainda não há previsão de quando Bial voltará aos trabalhos.

Ainda faltam gravar algumas edições do ‘talk show’ de Bial, que estreou neste ano no GNT.

No ano que vem, o apresentador assume um programa de entrevistas noturno, no lugar de Jô Soares, e deixa de comandar o Big Brother Brasil, no qual será substituído por Tiago Leifert.

