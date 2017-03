Bi Garcia desiste de eleição para presidência da AAM

A desistência do prefeito de Parintins Frank Bi Garcia (PSDB) da candidatura de presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) aumenta as chances de reeleição do atual presidente e ex-prefeito de Itamarati, João Campelo (Pros) e também abre oportunidade para o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (PMDB) chegar a um segundo mandato à frente da instituição.

A eleição acontece no dia 31 de março e todos os 62 prefeitos do Amazonas poderão escolher um novo gestor que irá comandar a entidade pelos próximos 2 anos. Candidatos poderão se inscrever ao cargo até 24 horas antes da votação.

No mês de fevereiro, Bi Garcia já havia sinalizado a intenção de disputar a vaga, aliado ao prefeito de Rio Prefeito da Eva, Anderson Souza (Pros). No entanto, divulgou ontem, por meio da página oficial da Prefeitura de Parintins, que devido às dificuldades que vem enfrentando na cidade, preferiu retroceder na decisão. De acordo com ele, a disputa pela presidência da AAM não possibilitaria que ele ficasse 100% dedicado a Parintins em um momento de reconstrução financeira e administrativa do município.

“Desisti da minha candidatura e vou me dedicar muito mais a cuidar do nosso município. É muito problema que temos para resolver. Um deles é o aeroporto, que vem afetando a nossa economia e podendo comprometer até o nosso Festival (Folclórico)”, ressalta.

Sobre o Aeroporto Municipal Júlio Belém, Bi Garcia anuncia que se dedicará inteiramente para reabri-lo o quanto antes. “Estamos fazendo uma força-tarefa da Prefeitura de Parintins com os técnicos da Anac para que possamos no mais curto espaço de tempo reabrir o aeroporto, primeiramente no período noturno e em seguida reabrir totalmente com o período diurno”, pontuou.

Além do aeroporto, o prefeito se dedicará a resolver a questão dos resíduos sólidos, recapeamento asfáltico da cidade, muro de contenção, melhorias na qualidade da educação, investimentos na saúde e fortalecimento do setor primário, entre outros.

O atual presidente e candidato à reeleição, João Campelo, recebeu a notícia como um ato importante para levá-lo ao êxito nas urnas. “Para mim, foi uma surpresa agradável, porque vejo o Bi Garcia, agora, como um aliado, por ser um prefeito competente, municipalista e que irá ajudar muito em uma gestão eficaz”, informou.

Em entrevista ao jornal EM TEMPO, no dia 25 de fevereiro, Bi Garcia adiantou que trabalhava com hipótese de que teria de 17 a 20 votos dos prefeitos do interior, com essa desistência, Campelo acredita que 70% destas alianças sejam direcionadas à ele. “Estou me articulando, conversando com prefeitos, buscando parcerias e estou tendo uma aceitação muito boa e de uma forma aceitável”, concluiu.

Fabiane Morais

EM TEMPO