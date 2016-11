Beyoncé mergulha no country em show e lança clipe de ‘Daddy Lessons’

Depois de uma elogiada performance ao vivo em que cantou ‘Daddy Lessons’, a faixa country de seu último disco ‘Lemonade’ na entrega dos prêmios da Country Music Association, em Nashville, Beyoncé acaba de lançar o clipe da canção extraído do longa que lançou no início do ano.

No filme, em que canta todas as músicas do álbum, ela já forçava o lado sertanejo da música, que ficou ainda mais evidente na apresentação que fez ao lado das Dixie Chicks nesta semana.

O novo clipe pode ser visto no Tidal, plataforma de streaming musical comprada por Jay Z, o marido da cantora.

Folhapress