Beyoncé ganha Grammy de melhor clipe

Os elogios a Beyoncé pelo videoclipe da música “Formation”, lançado ano passado, renderam frutos. A cantora foi anunciada, na noite deste domingo (12), como a vencedora do Grammy de melhor clipe.

O vídeo, rodado em Nova Orleans, retrata os estragos causados pelo furacão Katrina na região. Além de também fazer referências ao histórico conflito racial entre negros e brancos nos Estados Unidos.

A cantora está sendo processada pelo trabalho, por usar no começo da gravação a voz de um youtuber já morto. Os herdeiros do homem argumentam que a artista não pediu autorização para usar a voz dele.

Já os brasileiros que concorriam ao Grammy -o Trio da Paz, na categoria álbum de jazz latino, e a dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil, na categoria álbum de world music- acabaram não levando nada.

O Grammy, principal troféu da música mundial, começou a anunciar nesta noite os vencedores de suas categorias. A partir de 23h, no horário de Brasília, serão anunciadas as categorias principais.

Veja abaixo alguns dos vencedores.

Melhor clipe: “Formation”, de Beyoncé

Melhor Canção Composta para Mídia Visual: “Can’t Stop the Feeling!”, de Justin Timberlake, Max Martin, Shellback

Melhor Gravação Dance: Don’t Let Me Down, de The Chainsmokers, Daya, DJ Swivel

Melhor Trilha Sonora Original para Mídia Visual: “Star Wars: O Despertar da Força”, de John Williams

Melhor Álbum de Teatro Musical: The Color Purple (2015 Broadway Cast Recording), de Jennifer Hudson, Danielle Brooks, Cynthia Erivo,…

Melhor Álbum de Dance/Eletrônica: Skin, de Flume

Melhor Álbum de World Music: “Sing Me Home”, de Yo-Yo Ma, Silk Road Ensemble

Melhor Arranjo Instrumental: “You and I”, de Jacob Collier

Melhor Vídeo Musical Longo: “The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years”, de Ron Howard, Brian Grazer, Nigel Sinclair,…

Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual: “Miles Ahead”, da Columbia Records, Legacy Recordings

Melhor engenharia de som de álbum não-clássico: “Blackstar”, de David Bowie, Tony Visconti, Tom Elmhirst,…

Melhor Composição Instrumental: “Spoken at Midnight [Jawaharlal Nehru]”, de Ted Nash

Folhapress