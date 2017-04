Beyoncé e Jay Z gastam quase R$ 1,5 milhão no quarto dos gêmeos, diz site americano

Recentemente, a pequena Blue Ivy, 5, filha de Beyoncé e Jay Z, foi vista usando um vestido de grife famosa, que valia mais de R$ 5 mil. A mini-fashionista vive atraindo holofotes para seus looks. E, pelo visto, o casal de cantores norte-americanos também vai mimar bastante os filhos gêmeos que estão para chegar.

A revista americana ‘Life & Style’ diz que eles já gastaram em torno de US$ 500 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) para montar o quarto dos bebês em sua mansão em Los Angeles.

Segundo a publicação, uma parede que havia entre dois quartos foi derrubada, fazendo com que o ambiente ficasse bem maior, como uma suíte master.

“Os gêmeos terão berços e cadeirinhas de balanço iguais e lençóis de grife no total de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 90 mil)”, disse uma fonte à publicação.

Fora isso, um sistema de som de última geração, closet, lareira, cinema e um mural de estrelas brilhantes no teto fazem parte do pacote. “É incrível. É a galáxia inteira por cima do quarto”, contou o entrevistado.

Folhapress