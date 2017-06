Bens dos oito candidatos ao governo somam R$ 40 milhões

Casas, apartamentos, aplicações e veículos foram declarados pelos candidatos – EM TEMPO

Os oito candidatos que concorrem ao pleito suplementar somam mais de R$ 40 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral no momento em que foram dar entrada no pedido de registro de candidatura. Desse total, o senador Eduardo Braga (PMDB), que concorre pela coligação União pelo Amazonas, responde a 71%, cujos bens somam R$ 31,2 milhões.

Os 29% restantes estão divididos entre os demais postulantes: Amazonino Mendes (PDT), José Ricardo (PT), Liliane Araújo (PPS), Luiz Castro (Rede), Marcelo Serafim (PSB), Rebecca Garcia (PP) e Wilker Barreto (PHS).

Conforme os dados colhidos no sistema DivulgaCand do TRE, a maioria das posses de Braga são referentes a investimentos financeiros em bancos privados, em torno de R$ 10 milhões e bens duráveis, como uma lancha no valor de R$ 200 mil e uma residência no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, no valor de R$ 941 mil.

O ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT) aparece em segundo lugar como o mais rico do pleito, com uma declaração que soma R$ 3,2 milhões. Entre os bens mais caros informados pelo pedetista à Justiça Eleitoral, estão a contratação de empréstimo, no valor de R$ 800 mil e lotes de terras num valor global de R$ 500 mil. Além disso, ele possui, ainda, duas lanchas nos valores de R$ 250 mil (Rio Eyru), R$ 210 mil (Negão I) e contas corrente e poupança em bancos privados.

O terceiro candidato mais rico é a ex-superintendente da Suframa, Rebecca Garcia (PP), que declarou R$ 3,871 milhões em patrimônio. Os maiores valores são referentes a participações societárias em empresas como Shizen Veículos e GBR Componentes Eletrônicos, que somam mais de R$ 2 milhões. Rebecca declarou, ainda, ter um lote no residencial Jardim das Américas, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, no valor de R$ 807 mil.

Candidato do PT ao governo, o deputado estadual José Ricardo declarou R$ 1,387 milhão em patrimônio. Os maiores valores se referem a uma herança – um apartamento, avaliado em R$ 400 mil e um fundo de poupança, de R$ 364 mil. Ele possui também mais quatro apartamentos, avaliados, juntos, em quase R$ 300 mil e o veículo Kombi, ferramenta de trabalho, no valor de R$ 25 mil.

Já Marcelo Serafim (PSB) registrou R$ 1,118 milhão em bens, com destaques para uma residência, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, no valor de R$ 440 mil, um apartamento na avenida Mario Ypiranga (antiga Recife), Adrianópolis, no valor de R$ 316 mil e um lote na Ponta Negra, no valor de R$ 75 mil. Não foi declarado o valor disponível em conta corrente ou poupança.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), totalizou R$ 953 mil em bens, dividido entre um apartamento, na avenida Professor Nilton, em Flores, Zona Centro-Sul, no valor de R$ 355 mil e outro, na cidade de São Paulo, avaliado em R$ 256 mil. Além disso, Wilker também possui uma lancha no valor de R$ 90 mil.

Com R$ 846 mil declarados, o candidato Luiz Castro (Rede) é o penúltimo do ranking. Ele diz possuir uma residência no bairro Parque das Laranjeiras, avaliada em R$ 502 mil e um apartamento, no valor de R$ 141 mil. Ele possui, ainda, dois terrenos, que somam R$ 56 mil.

A jornalista Liliane Araújo (PPS) é a última da lista, com R$ 307,5 mil referente a um apartamento no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus.

Fabiane Morais

EM TEMPO